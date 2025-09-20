Objavljen snimak uništenja broda, troje mrtvih Tramp izdao naređenje, ovo je treći za mesec dana (video)

Predsednik Donald Tramp je rekao da su SAD izvele još jedan napad na brod za koji se navodno znalo da prevozi „nedozvoljene narkotike“

Tramp je objavio napad putem Truth Social u petak uveče, napisavši da su tri muškarca poginula i da se brod nalazio u međunarodnim vodama. Nijedan pripadnik američkih snaga nije povređen u napadu, dodao je. Tramp je priložio snimak napada uz svoju objavu. „Po mom naređenju, ministar rata je naredio smrtonosni kinetički napad na brod povezan sa označenom terorističkom organizacijom koja se bavi trgovinom narkoticima u zoni odgovornosti Južne komande SAD“, napisao je