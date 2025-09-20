Počelo je; Tramp naredio udar

B92 pre 4 sati
Počelo je; Tramp naredio udar

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su SAD izvršile napad na brod koji je navodno prevozio drogu u regionu Južne komande (SOUTHCOM), koja pokriva Južnu i Centralnu Ameriku, kao i Karibe.

Tramp je na društvenoj mreži "Truth Social" rekao da je Pentagon naredio napad, prilikom kojeg su ubijena tri člana narkoterorističke grupe, preneo je Rojters. Tramp je dodao da su obaveštajne službe potvrdile da je brod trgovao ilegalnim narkoticima i da je koristio poznate rute za šverc droge, koje mogu da ugroze američke građane. Međutim, američki predsednik nije naveo tačne detalje o poreklu broda niti lokaciji napada. Napad je usledio u vreme pojačane vojne
