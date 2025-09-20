"Ona majmunka iz Sarajeva me je preklinjala..." Procurio telefonski poziv u kom Lukina majka brutalno pljulje Aneli!

Alo pre 1 sat
Biljana priznala Đedoviću da zapravo ne podnosi Aneli, a ni Situ

U Beloj kući u poslednje vreme kruže priče da Biljana Vujović, majka Luke Vujovića, zapravo ne podnosi Aneli Ahmić, iako se u javnosti predstavlja kao veliki podržavalac njihove veze. U javnost je dospeo deo telefonskog razgovora između Biljane i Marka Đedovića, u kojem ona otvoreno priznaje da postoji "priča za javnost" i "priča za realnost". Printskrin: Youtube/neboojsha84 – Imam priču za javnost i priču za četiri oka… Kao i svi mi – priznala je Biljana, govoreći
"Majmunka iz Sarajeva": Majka Luke Vujovića izvređala Aneli i Situ: U javnost procurio razgovor sa Đedovićem

Blic pre 2 sata
