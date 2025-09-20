Rusko Ministarstvo odbrane negiralo optužbe o narušavanju estonskog vazdušnog prostora: Borbeni avioni nisu prekršili granice na letu ka Kalinjingradskoj oblasti

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je, povodom optužbi Estonije da su tri ruska borbena aviona narušila vazdušni prostor te zemlje, da je planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti obavljen u skladu sa međunarodnim propisima i nije prekršio granice drugih zemalja.

"Tri ruska borbena aviona MiG-31 19. septembra ove godine izvršila su planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti. Let je izvršen uz strogo poštovanje međunarodnih propisa o vazdušnom prostoru i nije prekršio granice drugih država, što je potvrđeno objektivnim praćenjem", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva, prenose RIA Novosti. Ranije je estonsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je u petak pozvalo otpravnika poslova Rusije da