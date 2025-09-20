Rusko Ministarstvo odbrane negiralo optužbe o narušavanju estonskog vazdušnog prostora: Borbeni avioni nisu prekršili granice na letu ka Kalinjingradskoj oblasti

Blic pre 9 minuta
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je, povodom optužbi Estonije da su tri ruska borbena aviona narušila vazdušni prostor te zemlje, da je planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti obavljen u skladu sa međunarodnim propisima i nije prekršio granice drugih zemalja.

"Tri ruska borbena aviona MiG-31 19. septembra ove godine izvršila su planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti. Let je izvršen uz strogo poštovanje međunarodnih propisa o vazdušnom prostoru i nije prekršio granice drugih država, što je potvrđeno objektivnim praćenjem", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva, prenose RIA Novosti. Ranije je estonsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je u petak pozvalo otpravnika poslova Rusije da
Ključne reči

AerodromEstonijaRusija

