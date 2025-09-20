Ruske avione presreo NATO, Estonija osudila ‘drski’ upad u vazdušni prostor

Ruski ratni avioni narušili su estonski vazdušni prostor, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Talinu, osuđujući upad kao „drzak“.

Avione je presreo NATO, potvrđeno je iz ovog vojnog saveza. „Ovo je još jedan primer nepromišljenog ruskog ponašanja i sposobnosti NATO da odmah reaguje, izjavila je Alison Hart, portparolka alijanse. Tri ruska borbena aviona MiG-31 „ušla su u estonski vazdušni prostor bez dozvole i ostala tamo ukupno 12 minuta“ 19. septembra iznad Finskog zaliva. Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je pozvalo ruskog otpravnika poslova da uloži protest, dok je visoka