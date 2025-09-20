Toma Nikolić, Stiven Sigal, Dodik… Ko se sve pojavio na vojnoj paradi?

Danas pre 6 sati  |  Nova.rs
Toma Nikolić, Stiven Sigal, Dodik… Ko se sve pojavio na vojnoj paradi?
U toku je Vojna parada u Beogradu. Deo studenata i građana nije uspeo da priđe mestu događaja, a veliki broj onih koji su došli autobusima organizovano ubrzo su napustili skup. Sa druge strane, brojne su visoke zvanice. Tako su zajedno viđeni, kako razgovaraju i sede jedan pored drugog, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić, prenosi Nova.rs. Prvi do Aleksandra Vučića bio je šeik Muhamed bin Zajed, dok se sa druge strane
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Održana vojna parada "Snaga jedinstva" - 10.000 učesnika, prikazano naoružanje, Rafal i Migovi iznad Beograda

Održana vojna parada "Snaga jedinstva" - 10.000 učesnika, prikazano naoružanje, Rafal i Migovi iznad Beograda

RTV pre 2 sata
Vučić: Republika Srpska će uvek imati Srbiju iza sebe; Dodik: Odnosi na najboljem mogućem nivou

Vučić: Republika Srpska će uvek imati Srbiju iza sebe; Dodik: Odnosi na najboljem mogućem nivou

RTV pre 2 sata
Velika vojna parada "Snaga jedinstva" – "hermes" i "PULS" prvi put pred srpskom javnošću, let francuskih "rafala"

Velika vojna parada "Snaga jedinstva" – "hermes" i "PULS" prvi put pred srpskom javnošću, let francuskih "rafala"

RTS pre 5 sati
„Snaga jedinstva“: Prikazani moćni sistemi, „hermes“, „puls“, ruska „krasuha“... /video, foto/

„Snaga jedinstva“: Prikazani moćni sistemi, „hermes“, „puls“, ruska „krasuha“... /video, foto/

Sputnik pre 5 sati
I konjica izlazi na paradu! Svečani stroj Garde će dočekati predsednika Srbije, prvi put i u sedlima!

I konjica izlazi na paradu! Svečani stroj Garde će dočekati predsednika Srbije, prvi put i u sedlima!

Alo pre 4 sati
Tomislav Nikolić i Aleksandar Šapić zajedno na Vojnoj paradi: Pogledajte ko je još bio u prvim redovima FOTO

Tomislav Nikolić i Aleksandar Šapić zajedno na Vojnoj paradi: Pogledajte ko je još bio u prvim redovima FOTO

Nova pre 6 sati
Tajna ruskog uspeha u Ukrajini otkrivena u Beogradu! "Krasuha“ na srpskoj paradi (foto/video)

Tajna ruskog uspeha u Ukrajini otkrivena u Beogradu! "Krasuha“ na srpskoj paradi (foto/video)

Alo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tomislav NikolićAleksandar VučićAleksandar ŠapićToma NikolićGradonačelnik BeogradaPredsednik SrbijeŠeikVojna parada

Društvo, najnovije vesti »

Potraga za maticom (opet)

Potraga za maticom (opet)

Danas pre 22 minuta
Uhapšen muškarac nakon napada na policajce

Uhapšen muškarac nakon napada na policajce

Danas pre 7 minuta
Tunis: Destinacija koja luksuz nudi na jednostavan način

Tunis: Destinacija koja luksuz nudi na jednostavan način

Danas pre 27 minuta
Direktor austrijske kompanije OMV otpušten zbog navodne špijunaže za Rusiju

Direktor austrijske kompanije OMV otpušten zbog navodne špijunaže za Rusiju

Blic pre 17 minuta
„Društvo ne može biti snažno bez zdravih žena“: Pokrenuta kampanja „Ne bez nje“, kao deo obeležavanja Svetskog dana svesti o…

„Društvo ne može biti snažno bez zdravih žena“: Pokrenuta kampanja „Ne bez nje“, kao deo obeležavanja Svetskog dana svesti o ginekološkoj onkologiji

Danas pre 42 minuta