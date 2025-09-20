Problemi na evropskim aerodromima: Kašnjenja u Londonu, Berlinu i Briselu zbog sajber napada

Euronews pre 20 minuta  |  Autor: Tanjug
Problemi na evropskim aerodromima: Kašnjenja u Londonu, Berlinu i Briselu zbog sajber napada

Londonski aerodrom Hitrou je među nekoliko evropskih aerodroma pogođenih sajber napadom koji je uticao na elektronski sistem za prijavu putnika i prtljaga.

Aerodrom je upozorio na moguće kašnjenja zbog "tehničkog problema" koji utiče na softver kompanije Collins Aerospace, koji koriste brojne avio-kompanije, prenosi BBC. Aerodrom u Briselu saopštio je da je zbog sajber napada u petak uveče prijava i ukrcavanje putnika obavljano ručno, dok je aerodrom Brandenburg u Berlinu takođe prijavio duža čekanja zbog istog problema. Kompanija RTX, vlasnik Collins Aerospace-a, saopštila je da je "svesna sajber-poremećaja" u svom
