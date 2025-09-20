Kakav šok u Tokiju: Srbija ostala bez medalje na Svetskom prvenstvu!

Vilagoš tek osma na prvenstvu! Srpska atletičarka Adriana Vilagoš nije uspela da se domogne medalje na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

U finalu bacanja koplja zauzela je osmo mesto, a njen najbolji hitac iznosio je 61,29 metara. Vilagoš je u finale ušla kao jedan od glavnih favorita, ali od starta ništa nije išlo po planu. Prva dva pokušaja bila su daleko ispod očekivanja – 52,93 i 57,81 metara – i ostavila su je na ivici eliminacije. Tek trećim hicem, kada je bacila nešto više od 60 metara, uspela je da obezbedi nastavak takmičenja. Nažalost, ni u preostalim serijama nije uspela da napravi veliki