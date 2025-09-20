Kakav šok u Tokiju: Srbija ostala bez medalje na Svetskom prvenstvu!

Hot sport pre 12 minuta
Kakav šok u Tokiju: Srbija ostala bez medalje na Svetskom prvenstvu!

Vilagoš tek osma na prvenstvu! Srpska atletičarka Adriana Vilagoš nije uspela da se domogne medalje na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

U finalu bacanja koplja zauzela je osmo mesto, a njen najbolji hitac iznosio je 61,29 metara. Vilagoš je u finale ušla kao jedan od glavnih favorita, ali od starta ništa nije išlo po planu. Prva dva pokušaja bila su daleko ispod očekivanja – 52,93 i 57,81 metara – i ostavila su je na ivici eliminacije. Tek trećim hicem, kada je bacila nešto više od 60 metara, uspela je da obezbedi nastavak takmičenja. Nažalost, ni u preostalim serijama nije uspela da napravi veliki
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

RTV pre 12 minuta
Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

RTS pre 17 minuta
Problemi i vetar, Adriana bez medalje!

Problemi i vetar, Adriana bez medalje!

Sportske.net pre 47 minuta
Vilagoš posle velike borbe osma na svetu, teški uslovi presudili

Vilagoš posle velike borbe osma na svetu, teški uslovi presudili

Nova pre 17 minuta
Vilagoš osma na svetu, ništa od medalje!

Vilagoš osma na svetu, ništa od medalje!

Sport klub pre 17 minuta
Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Sportski žurnal pre 7 minuta
Vilagoš osma u finalu bacanja koplja na SP u Tokiju

Vilagoš osma u finalu bacanja koplja na SP u Tokiju

Radio sto plus pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoTokioTokijoAdriana Vilagoš

Sport, najnovije vesti »

Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

RTV pre 12 minuta
Adriana Vilagoš zauzela osmo mesto na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Adriana Vilagoš zauzela osmo mesto na Svetskom prvenstvu u Tokiju

BBC News pre 7 minuta
Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Adriana Vilagoš osma na Svetskom prvenstvu u Tokiju

RTS pre 17 minuta
Prvi derbi sezone: Ko je favorit pred duel u Humskoj?

Prvi derbi sezone: Ko je favorit pred duel u Humskoj?

Nedeljnik pre 22 minuta
Problemi i vetar, Adriana bez medalje!

Problemi i vetar, Adriana bez medalje!

Sportske.net pre 47 minuta