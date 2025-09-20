Narednih dana +30, a onda preko noći ulazimo u jesen: Čubrilo najavljuje naglo zahlađenje od ovog datuma

Mondo pre 1 sat  |  Ivana Lazić
Narednih dana +30, a onda preko noći ulazimo u jesen: Čubrilo najavljuje naglo zahlađenje od ovog datuma
Meteorolog amater, Marko Čubrilo od sledeće srede najavljuje sunčano i relativno toplo, zatim promena vremena i dolazak jesenjih dana. "Od danas pa sve do sledeće srede preovlađivaće pretežno sunčano i relativno toplo. duvaće slab, povremeno i umeren južni i jugoistočni vetar. noći će biti sveže uz minimume od +5 do +18 stepeni Celzijusa, ali će dnevni maksimumi biti iznad proseka i trebali bi se kretati od +26 do +31 stepen Celzijusa, na jugu hercegovine i koji
