Narednih dana sunčano i veoma toplo

NoviSad.com pre 2 sata
Narednih dana sunčano i veoma toplo

Novi Sad – Meteorolozi za sutra najavljuju za ovaj period godine uz povremeno jak vetar.

Minimalna temperatura 14, maksimalna 32 stepena. U ponedeljak pretežno sunčano sa povremeno jakim vetrom i jutarnjom temperaturom oko 17, a dnevnom 32 stepena. Utorak donosi malo i umereno oblačno i vetrovito sa temperaturom od 16 do 31 stepen. Sredinom nedelje promenljivo oblačno uz manji pad temperature, a lokalno se očekuje i kratkotrajna kiša ili pljusak. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 27 stepeni.
