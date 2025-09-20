Evo šta Srbiju čeka večeras Oglasio se RHMZ sa ovim vestima!

Alo pre 1 sat
Evo šta Srbiju čeka večeras Oglasio se RHMZ sa ovim vestima!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se sa novom najavom u subotu, 20.08.2025. u 18.40 časova

Kako isitče RHMZ, u toku noći vedro sa slabim do umerenim, južnim i jugoistočnim vetrom. Početkom sledeće sedmice zadržaće se toplo vreme Sutra i početkom sledeće sedmice zadržaće se toplo vreme sa dnevnom temperaturom oko i malo iznad 30 °C, navodi se u objavi. U nedelju i u prvoj polovini sledeće sedmice pretežno sunčano, ujutro prohladno, a tokom dana toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 °C, a u nedelju i ponedeljak u košavskom području i vetrovito
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Vreme sutra: Veoma toplo, temperatura do 33 stepena

Vreme sutra: Veoma toplo, temperatura do 33 stepena

Vesti online pre 2 sata
Narednih dana sunčano i veoma toplo

Narednih dana sunčano i veoma toplo

NoviSad.com pre 4 sati
Rhmz objavio kratkoročnu prognozu Lepo vreme još nekoliko dana, a evo kog datuma stižu jaki naleti košave!

Rhmz objavio kratkoročnu prognozu Lepo vreme još nekoliko dana, a evo kog datuma stižu jaki naleti košave!

Alo pre 4 sati
Vremenska prognoza 21. septembar 2025.

Vremenska prognoza 21. septembar 2025.

RTS pre 4 sati
I do tropskih 33°C, pa naglo jesenje zahlađenje: Ovo je datum promene vremena u Srbiji

I do tropskih 33°C, pa naglo jesenje zahlađenje: Ovo je datum promene vremena u Srbiji

Telegraf pre 6 sati
Narednih dana +30, a onda preko noći ulazimo u jesen: Čubrilo najavljuje naglo zahlađenje od ovog datuma

Narednih dana +30, a onda preko noći ulazimo u jesen: Čubrilo najavljuje naglo zahlađenje od ovog datuma

Mondo pre 9 sati
Do utorka sunčano i veoma toplo

Do utorka sunčano i veoma toplo

Radio 021 pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVreme sutra

Društvo, najnovije vesti »

Kolaps, gužve, kašnjenja... Briselski aerodrom otkazuje 50 odsto letova zbog sajber napada

Kolaps, gužve, kašnjenja... Briselski aerodrom otkazuje 50 odsto letova zbog sajber napada

Blic pre 1 sat
Koga je Srpska pravoslavna crkva do sada odlikovala?

Koga je Srpska pravoslavna crkva do sada odlikovala?

Danas pre 1 sat
"Planirano je: 20.000 regruta godišnje" Pukovnik Nedeljković o obaveznom vojnom roku: Evo kada bi mogli da uslede prvi pozivi

"Planirano je: 20.000 regruta godišnje" Pukovnik Nedeljković o obaveznom vojnom roku: Evo kada bi mogli da uslede prvi pozivi

Blic pre 2 sata
Profesor ustavnog prava: Dodikov prenos ovlaštenja na potpredsednika RS nije ustavan

Profesor ustavnog prava: Dodikov prenos ovlaštenja na potpredsednika RS nije ustavan

Danas pre 2 sata
Crnadak: Slovenija nije uvela sankcije Dodiku zbog politike, već zbog izveštaja obaveštajne službe

Crnadak: Slovenija nije uvela sankcije Dodiku zbog politike, već zbog izveštaja obaveštajne službe

Danas pre 1 sat