Evo šta Srbiju čeka večeras Oglasio se RHMZ sa ovim vestima!
Alo pre 1 sat
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se sa novom najavom u subotu, 20.08.2025. u 18.40 časova
Kako isitče RHMZ, u toku noći vedro sa slabim do umerenim, južnim i jugoistočnim vetrom. Početkom sledeće sedmice zadržaće se toplo vreme Sutra i početkom sledeće sedmice zadržaće se toplo vreme sa dnevnom temperaturom oko i malo iznad 30 °C, navodi se u objavi. U nedelju i u prvoj polovini sledeće sedmice pretežno sunčano, ujutro prohladno, a tokom dana toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 °C, a u nedelju i ponedeljak u košavskom području i vetrovito