(VIDEO) Beograd uoči parade: Ulice zatvorene za saobraćaj, građani u grupama idu ka ulazima

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
(VIDEO) Beograd uoči parade: Ulice zatvorene za saobraćaj, građani u grupama idu ka ulazima

Vojna parada "Snaga jedinstva" održava se danas sa početkom u 11 časova ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.

Kako javlja naša reporterka, grupe građana idu ka ulici Trešnjinog cveta na Novom Beogradu, gde će biti jedan od ulaza. Iako se Beograđani već dve nedelje susreću sa izmenama u saobraćaju, danas će biti potpuno zatvorene neke od najfrekventnijih ulica na Novom Beogradu. N1 N1 N1 Saobraćaj će danas biti zatvoren za Bulevar Nikole Tesle, Ušće, Bulevar Mihajla Pupiuna, kao i u centru grada – na Zelenom vencu, Brankovom mostu, Brankovoj ulici, a najavljeno je da će na
uživo VOJNA PARADA U BEOGRADU Novo naoružanje prvi put pred javnošću, defile i rečne flotile (FOTO)

Euronews pre 49 minuta
Izmene i obustave saobraćaja zbog vojne parade "Snaga jedinstva 2025”: Detaljan spisak svih promena

Mondo pre 3 sata
Ovo je spisak ulica koje će biti zatvorene zbog vojne parade

Nedeljnik pre 4 sati
Specijalni uslovi za novinare na Vojnoj paradi: „Poslednji trenutak je bio u 15.59“

Vreme pre 4 sati
Vojna parada počinje u 11h: Evo šta od oružja će biti prikazano

Nedeljnik pre 4 sati
Danas se održava Vojna parada: Ovi delovi grada su zatvoreni, izmenjene trase čak 25 linija gradskog prevoza

Nova pre 4 sati
U Beogradu danas velika vojna parada "Snaga jedinstva", više od 10.000 učesnika

Euronews pre 4 sati
(VIDEO) Žandarmerija opkolila i potiskuje građane koji su došli prekoputa Palate Srbija gde se održava vojna parada

N1 Info pre 49 minuta
(BLOG) Vojna parada u Beogradu: Građani okruženi policijom, uzvikuju "vojsko, upomoć"

N1 Info pre 49 minuta
Probijen najduži železnički tunel na svetu

Kamatica pre 39 minuta
Upravo na Blic TV vojna parada 2025 Ispaljeni počasni plotuni, razvijena zastava od 300 metara: Defilovali svi ešaloni Vojske…

Blic pre 14 minuta
Studenti u blokadi se okupili na Novom Beogradu povodom vojne parade

Blic pre 14 minuta