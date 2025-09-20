Specijalni uslovi za novinare na Vojnoj paradi: „Poslednji trenutak je bio u 15.59“

Akreditovani novinari, koji će pratiti Vojnu paradu, ne mogu „tek tako“ da se pojave u masi kod Palate Srbija

Tri sata pred početak događaja i 12 kilometara dalje – moraju da se pojave novinari ako žele da izveštavaju sa „Snage jedinstva“, odnosno Vojne parade, koju režim organizuje. Novinari su morali da se prijave za akreditacije, što je ubičajena procedura. Iako se parada održava sa početkom u 11 časova, na prostoru kod Palate Srbija na Novom Beogradu, u subotu ujutru ne mogu da se pojave na samoj paradi, već je nephodno da dođu u kasarnu „Topčider“ u Bulevaru