Specijalni uslovi za novinare na Vojnoj paradi: „Poslednji trenutak je bio u 15.59“

Vreme pre 1 sat
Specijalni uslovi za novinare na Vojnoj paradi: „Poslednji trenutak je bio u 15.59“

Akreditovani novinari, koji će pratiti Vojnu paradu, ne mogu „tek tako“ da se pojave u masi kod Palate Srbija

Tri sata pred početak događaja i 12 kilometara dalje – moraju da se pojave novinari ako žele da izveštavaju sa „Snage jedinstva“, odnosno Vojne parade, koju režim organizuje. Novinari su morali da se prijave za akreditacije, što je ubičajena procedura. Iako se parada održava sa početkom u 11 časova, na prostoru kod Palate Srbija na Novom Beogradu, u subotu ujutru ne mogu da se pojave na samoj paradi, već je nephodno da dođu u kasarnu „Topčider“ u Bulevaru
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

(VIDEO) Beograd uoči parade: Ulice zatvorene za saobraćaj, građani u grupama idu ka ulazima

(VIDEO) Beograd uoči parade: Ulice zatvorene za saobraćaj, građani u grupama idu ka ulazima

N1 Info pre 22 minuta
Izmene i obustave saobraćaja zbog vojne parade "Snaga jedinstva 2025”: Detaljan spisak svih promena

Izmene i obustave saobraćaja zbog vojne parade "Snaga jedinstva 2025”: Detaljan spisak svih promena

Mondo pre 12 minuta
Sve spremno za početak vojne parade "Snaga jedinstva 2025": Koje sve ulice će biti zatvorene

Sve spremno za početak vojne parade "Snaga jedinstva 2025": Koje sve ulice će biti zatvorene

Euronews pre 57 minuta
Danas se održava Vojna parada: Ovi delovi grada su zatvoreni, izmenjene trase čak 25 linija gradskog prevoza

Danas se održava Vojna parada: Ovi delovi grada su zatvoreni, izmenjene trase čak 25 linija gradskog prevoza

Nova pre 1 sat
Ovo je spisak ulica koje će biti zatvorene zbog vojne parade

Ovo je spisak ulica koje će biti zatvorene zbog vojne parade

Nedeljnik pre 1 sat
Vojna parada počinje u 11h: Evo šta od oružja će biti prikazano

Vojna parada počinje u 11h: Evo šta od oružja će biti prikazano

Nedeljnik pre 1 sat
U Beogradu danas velika vojna parada "Snaga jedinstva", više od 10.000 učesnika

U Beogradu danas velika vojna parada "Snaga jedinstva", više od 10.000 učesnika

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

(VIDEO) Beograd uoči parade: Ulice zatvorene za saobraćaj, građani u grupama idu ka ulazima

(VIDEO) Beograd uoči parade: Ulice zatvorene za saobraćaj, građani u grupama idu ka ulazima

N1 Info pre 22 minuta
Dr Stjepanović: Od karcinoma pluća u Srbiji svaka dva sata premine jedna osoba

Dr Stjepanović: Od karcinoma pluća u Srbiji svaka dva sata premine jedna osoba

RTV pre 2 minuta
Intervizija: Pet stvari o ruskoj Evroviziji

Intervizija: Pet stvari o ruskoj Evroviziji

BBC News pre 2 minuta
Intervizija: Pet stvari o ruskoj Evroviziji

Intervizija: Pet stvari o ruskoj Evroviziji

Radio 021 pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Sprema se Vojna parada na Novom Beogradu, studenti se okupljaju u 10 časova na kružnom toku

BLOG UŽIVO Sprema se Vojna parada na Novom Beogradu, studenti se okupljaju u 10 časova na kružnom toku

Nova pre 12 minuta