Ovo je spisak ulica koje će biti zatvorene zbog vojne parade

Nedeljnik pre 2 sata
Saobraćaj u većem delu Novog Beograda kao i u pojedinim ulicama u centru grada biće sutra obustavljen zbog održavanja vojne parade „Snaga jedinstva 2025“, saopštio je gradski Sekretarijat za saobraćaj.

Od 10 do 14 časova biće obustavljen saobraćaj u Terazijskom tunelu, Ulici Zeleni venac, Brankovoj, Ulici Sajmište, na Brankovom mostu i na svim raskrsnicama prilaznih saobraćajnica. Od 11 do 13 časova biće povremeno zauzete pešačke staze na Brankovom mostu, stoji u saopštenju. Saobraćaj će sutra obustavljen i u sledećim ulicama: Ulici Karađorđev trg, u Bulevaru Nikole Tesle, od ulice Trešnjinog cveta do ulice Džona Kenedija, u Bulevaru maršala Tolbuhina, od
