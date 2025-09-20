Adriana Vilagoš osma u finalu bacanja koplja na SP u Tokiju; kontroverza u muškoj štafeti 4x400m

Naslovi.ai pre 48 minuta

Vilagoš je imala najbolji rezultat kvalifikacija, ali je u finalu zauzela osmo mesto; Svetska atletika pružila novu šansu američkoj štafeti 4x400m nakon ispadanja iz finala.

Adriana Vilagoš je na Svetskom prvenstvu u Tokiju ostvarila najbolji rezultat kvalifikacija u bacanju koplja sa hicem od 66,06 metara, što joj je donelo plasman u finale i status jedne od glavnih favoritkinja za medalju. Finale je održano u subotu u 14:05 po srpskom vremenu. RTS Telegraf Telegraf

U finalu, Vilagoš nije uspela da ponovi rezultat iz kvalifikacija, završivši na osmom mestu sa najboljim hicem od 61,29 metara. Prva dva pokušaja su joj bila slabija, što je uticalo na plasman, ali je uspela da se popravi u trećem i četvrtom pokušaju. Iako nije osvojila medalju, mlada atletičarka je pokazala zrelost i optimizam za budućnost. Dnevnik Telegraf BBC News Telegraf RTS

Na prvenstvu je zabeležen i skandal u muškoj američkoj štafeti 4 x 400 metara, koja je ispala iz finala, ali je Svetska atletika odlučila da im pruži novu šansu u dodatnoj trci sa Kenijom, čime je broj ekipa u finalu povećan na devet. Ova odluka izazvala je brojne reakcije u svetu atletike. Sport klub Večernje novosti