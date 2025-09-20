Sajber napad poremetio rad na nekoliko glavnih evropskih aerodroma

Radio 021 pre 24 minuta  |  Beta
Nekoliko glavnih evropskih aerodroma, među kojima briselski i berlinski kao i londonski Hitrou, imali su danas prekid u radu zbog sajber incidenta koji je uticao na softver koji obezbeđuje kompanija Kolins Aerospejs.

"Svesni smo sajber prekida u radu našeg MUSE softvera na nekoliko aerodroma", saopštila je kompanija, dodajući da je uticaj "ograničen na elektronsku prijavu putnika i ostavljanje prtljaga". Na svojoj veb stranici, aerodrom u Briselu je naveo da se ovaj "sajber napad" dogodio u petak uveče. "To je imalo značajne posledice po red letenja i nažalost će rezultirati kašnjenjima i otkazivanjima. Situacija nije rešena, a prijava i ukrcavanje moraju da se obavljaju
