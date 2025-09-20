"Uzmi račun i pobedi" - stan u naselju Zemunske kapije dobila je Sanja Vujić

RTS pre 21 minuta
"Uzmi račun i pobedi" - stan u naselju Zemunske kapije dobila je Sanja Vujić

Obavljeno je prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025". Stan u naselju "Zemunske kapije" dobila je Sanja Vujić, a račun je platila u Zemunu. Dva električna "fijata pande" otišla su u ruke Milijane Kondić i Slobodana Đorđevića.

Srećna kupovina koja je donela stan u naselju "Zemunske kapije" obavljena u istoj opštini Srećni dobitnik stana od 91 metra kvadratnog u naselju "Zemunske kapije“ Sanja Vujić. Kupovina vredna 400 dinara sa dobitnim računom alfanumeričkog koda AM 993099, obavljena je baš u Zemunu. Drugi "fijat panda" ide u Zrenjanin Drugi električni automobil "fijat panda la prima" dobila je Milijana Kondić. Račun sa alfanumeričkim kodom EA 405072 plaćen u Zrenjaninu. Iznos računa
