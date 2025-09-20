Velika vojna parada "Snaga jedinstva" u Beogradu – "hermes" i "puls" prvi put pred javnošću, više od 10.000 učesnika

RTS pre 10 minuta
Velika vojna parada "Snaga jedinstva" u Beogradu – "hermes" i "puls" prvi put pred javnošću, više od 10.000 učesnika

Ispred Palate Srbija održava se vojna parada "Snaga jedinstva", na kojoj će više od 10.000 učesnika predstaviti oko 2.500 jedinica naoružanja i vojne opreme, preko 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. Parada je počela u 11 časova, u prisustvu najviših državnih zvaničnika, a predsednik Aleksandar Vučić uručiće odlikovanja zaslužnim građanima. Direktan televizijski prenos od 11 časova na Prvom programu RTS-a.

Prvi put prikazan raketni sistem “puls“, domet i do 300 kilometara Nastupa višecevni samohodni lanser raketa “puls“, koji je namenjen za gađanje važnih ciljeva na dometu i do 300 kilometara. Radi se o jednom modularnom sistemu koji može biti naoružan različitim tipovima vođenih raketa. Rakete raspolažu sistemom za korekciju putanje, prodornom bojevom glavom za uništavanje utvrđenih objekata ili fragmentiranom za uništavanje tehnike i motorizovanih trupa. Dronovi
