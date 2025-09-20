Velika vojna parada "Snaga jedinstva" u Beogradu – "hermes" i "puls" prvi put pred javnošću, više od 10.000 učesnika
RTS pre 10 minuta
Ispred Palate Srbija održava se vojna parada "Snaga jedinstva", na kojoj će više od 10.000 učesnika predstaviti oko 2.500 jedinica naoružanja i vojne opreme, preko 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. Parada je počela u 11 časova, u prisustvu najviših državnih zvaničnika, a predsednik Aleksandar Vučić uručiće odlikovanja zaslužnim građanima. Direktan televizijski prenos od 11 časova na Prvom programu RTS-a.
Prvi put prikazan raketni sistem “puls“, domet i do 300 kilometara Nastupa višecevni samohodni lanser raketa “puls“, koji je namenjen za gađanje važnih ciljeva na dometu i do 300 kilometara. Radi se o jednom modularnom sistemu koji može biti naoružan različitim tipovima vođenih raketa. Rakete raspolažu sistemom za korekciju putanje, prodornom bojevom glavom za uništavanje utvrđenih objekata ili fragmentiranom za uništavanje tehnike i motorizovanih trupa. Dronovi