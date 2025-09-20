UŽIVO Velika vojna parada „Snaga jedinstva“ u Beogradu — šta će biti prikazano

Sputnik pre 1 sat
UŽIVO Velika vojna parada „Snaga jedinstva“ u Beogradu — šta će biti prikazano

Velika vojna parada „Snaga jedinstva“ sa 10.000 učesnika održava se u Beogradu, a na njoj će biti prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. Parada počinje u 11 časova, a održava se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave na prostoru ispred Palate Srbija.

Posetioci parade, kojoj će prisustvovati najviši državni zvaničnici, imaju priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Rečne flotile, a program parade obuhvata i prikaz dela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade. Paradi će prisustvovati i predsednik Srbije
