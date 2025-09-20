Zaharova ima savet za litvansku ministarku odbrane

Vesti online pre 4 sati  |  Sputnjik (K.D.)
Zaharova ima savet za litvansku ministarku odbrane

Rusija želi ministru odbrane Litvanije Dovile Šakalene, koja je magistar sudske psihologije, da se ostvari u svojoj struci, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

– Ekspert za psihologiju pokazala je kompetentnost po pitanju sopstvenih fobija. Želimo ‘magistru sudske psihologije’ da se ostvari u svojoj struci – uz ironiju je prokomentarisala Zaharova. Ovaj komentar usledio je posle izjave Šakalene o tome da bi NATO mogao da obara ruske lovce. Šakalene je ranije na društvenim mrežama napisala, povodom navodnog ulaska ruskih aviona u vazdušni prostor Estonije, da je operacija “Istočna straža” odavno trebalo da bude sprovedena.
Ključne reči

NATOLitvanijaEstonijaRusijavestisvetmarija zaharova

