Blic pre 3 sata
Krvoproliće ne prestaje: Izrael nastavlja napade na Gazu: Poginulo najmanje 60 Palestinaca

Izraelska vojska nastavila je napade na grad Gazu i šire područje enklave, a u udarima je poginulo najmanje 60 Palestinaca, saopštile su zdravstvene vlasti Gaze.

Ofanziva se nastavlja dok bi 10 zemalja, uključujući Australiju, Belgiju, Veliku Britaniju i Kanadu, trebalo u ponedeljak formalno da priznaju nezavisnu Palestinsku državu uoči godišneg zasedanja Generalne skupštine UN, prenosi Rojters. Na meti pojačane izraelske vojne kampanje u gradu Gaza, koja je počela ove nedelje, nalaze se visoke zgrade, a paralelno se izvodi kopneni napad. Izraelska vojska, koja kontroliše istočna predgrađa grada, gađa područja Šeik Radvan i
Danas pre 5 sati
