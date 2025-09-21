Tramp zapretio Avganistanu: "Loše stvari će se dogoditi ako nam ne vrate ovo"

Blic pre 6 sati
Tramp zapretio Avganistanu: "Loše stvari će se dogoditi ako nam ne vrate ovo"

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas Avganistanu da će se "loše stvari dogoditi" ukoliko ta zemlja ne vrati Sjedinjenim Američkim Državama vazuhoplovnu bazu Bagram.

"Ukoliko Avganistan ne vrati vazduhoplovnu bazu Bagram onima koji su je sagradili, a to su Sjedinjene Države, loše stvari će se dogoditi", poručio je Tramp u objavi na društvenoj mreži "Istina". Prethodno je Tramp naveo da je razgovarao sa vlastima u Avganistanu o ponovnom preuzimanju kontrole nad vojnom bazom Bagram, ključnim objektom koji su koristile američke snage tokom rata u toj zemlji. - Nikada nismo smeli da je prepustimo - rekao je Tramp novinarima u
