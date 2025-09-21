Sutra hitan sastanak Saveta bezbednosti zbog upada ruskih aviona u Estoniju

Danas pre 1 sat  |  Beta
Sutra hitan sastanak Saveta bezbednosti zbog upada ruskih aviona u Estoniju

Estonsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da će se na njegov zahtev sutra održati vanredni sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), zbog upada tri ruska aviona u estonski vazdušni prostor.

Tri ruska lovca Mig-31 ušla su u estonski vazdušni prostor iznad zaliva Finske i tu se zadržala 12 minuta, upozorili su u petak Estonija i NATO. „Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN biće održan 22. septembra kao odgovor na flagrantno kršenje estonskog vazdušnog prostora od strane Rusije u petak“, saopštillo je danas estonsko Ministarstvo spoljnih poslova. Prvi put se događa da Estonija, koja je pristupila UN pre 34 godine i koja je članica EU i NATO, a snažno
