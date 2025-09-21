"Braniću ih" Tramp se oglasio nakon prodora ruskih aviona u Estoniju! Nato na nogama, sledi hitan sastanak!

- Da, bih - odgovorio je Tramp kada su ga pitali da li će pomoći u odbrani Poljske i baltičkih zemalja od Rusije ako Moskva nastavi sa eskalacijom.

Ovo se dogodilo pre nego što je Tramp otišao na komemoraciju Čarlija Kirka u Glendejlu u Arizoni. Trampova izjava usledila je nakon ovog nedeljnog kršenja baltičkog vazdušnog prostora od strane Rusije. U petak su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor iznad Finskog zaliva bez dozvole, i tamo su se zadržala 12 minuta. Estonija je zbog incidenta pozvala ruskog otpravnika poslova i zatražila konsultacije NATO-a prema članu 4, iako je Rusija