"Braniću ih" Tramp se oglasio nakon prodora ruskih aviona u Estoniju! Nato na nogama, sledi hitan sastanak!

Kurir pre 2 sata  |  Index
"Braniću ih" Tramp se oglasio nakon prodora ruskih aviona u Estoniju! Nato na nogama, sledi hitan sastanak!

- Da, bih - odgovorio je Tramp kada su ga pitali da li će pomoći u odbrani Poljske i baltičkih zemalja od Rusije ako Moskva nastavi sa eskalacijom.

Ovo se dogodilo pre nego što je Tramp otišao na komemoraciju Čarlija Kirka u Glendejlu u Arizoni. Trampova izjava usledila je nakon ovog nedeljnog kršenja baltičkog vazdušnog prostora od strane Rusije. U petak su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor iznad Finskog zaliva bez dozvole, i tamo su se zadržala 12 minuta. Estonija je zbog incidenta pozvala ruskog otpravnika poslova i zatražila konsultacije NATO-a prema članu 4, iako je Rusija
Alo pre 3 sata
B92 pre 4 sati
Nedeljnik pre 5 sati
N1 Info pre 5 sati
Serbian News Media pre 5 sati
Novi magazin pre 5 sati
Blic pre 6 sati
Blic pre 15 minuta
Danas pre 45 minuta
Blic pre 40 minuta
Blic pre 30 minuta
Blic pre 35 minuta