Tramp obećao: Braniću ih

B92 pre 2 sata
Tramp obećao: Braniću ih

Američki predsednik Donald Tramp zakleo se da će braniti Poljsku i baltičke države ako Rusija nastavi eskalaciju u regionu.

"Da, bih", rekao je Tramp kada su ga pitali da li bi pomogao u odbrani Poljske i baltičkih država od Rusije ako Moskva nastavi eskalaciju. Ovo se dogodilo pre nego što je Tramp prisustvovao komemoraciji za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka u Glendejlu, Arizona. Trampova izjava usledila je nakon što je Rusija ove nedelje povredila baltički vazdušni prostor. U petak su tri ruska borbena aviona MIG-31 ušla u estonski vazdušni prostor iznad Finskog zaliva
MoskvaRusijaPoljskaDonald Tramp

