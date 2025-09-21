Tramp obećao: Braniću ih

Američki predsednik Donald Tramp zakleo se da će braniti Poljsku i baltičke države ako Rusija nastavi eskalaciju u regionu.

"Da, bih", rekao je Tramp kada su ga pitali da li bi pomogao u odbrani Poljske i baltičkih država od Rusije ako Moskva nastavi eskalaciju. Ovo se dogodilo pre nego što je Tramp prisustvovao komemoraciji za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka u Glendejlu, Arizona. Trampova izjava usledila je nakon što je Rusija ove nedelje povredila baltički vazdušni prostor. U petak su tri ruska borbena aviona MIG-31 ušla u estonski vazdušni prostor iznad Finskog zaliva