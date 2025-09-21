Tramp: SAD će odbraniti Poljsku i baltičke države ako Rusija nastavi sa aktivnostima u tom regionu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp najavio je danas da će ta zemlja odbraniti Poljsku i baltičke države ako Rusija pojača svoje vojne aktivnosti u njihovom regionu.

Tramp je to najavio dva dana nakon upada 3 ruska borbena aviona MiG-31 u vazdušni prostor Estonije. „Ne sviđa nam se ovo“, rekao je Donald Tramp danas iz Bele kuće nakon upozorenja Estonije i NATO. Avione koji bi presreli ruske uljeze su tada poslale Italija, koja ima misiju vazdušne policije Baltika u NATO, kao i Švedska i Finska. Ministarstvo spoljnih poslova Estonije je danas saopštilo da će se u Njujorku sutra, na zahtev te zemlje, održati vanredni sastanak