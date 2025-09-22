Tramp: Amerika tuguje, Čarli Kirk ubijen jer je govorio istinu

Politika pre 44 minuta
Tramp: Amerika tuguje, Čarli Kirk ubijen jer je govorio istinu

Kirk je obećao da će se do smrti boriti protiv radikalne levice– kazao je Tramp

Sjedinjene Američke Države tuguju i u šoku su zbog ubistva Čarlija Kirka, izjavio je američki predsednik Donald Tramp na komemoraciji u sportskoj areni Stejt Farm u Arizoni. Kirk je ubijen zato što je govorio istinu, dodao je američki lider. Pored toga, Kirk je obećao da će se do smrti boriti protiv radikalne levice, kazao je Tramp, prenosi Sputnjik. Tramp je poručio da će Ministarstvo pravde pronaći „zle ljude“ koji plaćaju političkim podstrekačima da napadaju
(Foto) "zverski ga ubio hladnokrvni monstrum jer je govorio istinu": Tramp govorio na komemoraciji Čarliju Kirku: "Kada sam saznao da je ubijen..."

