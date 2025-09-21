(Video) Tri zemlje zapada povukle krupan potez Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Kanada zvanično priznale Palestinu

Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Australija zvanično su priznale Palestinu kao državu, što predstavlja značajan zaokret u međunarodnoj politici i, prema navodima lidera ovih zemalja, potez usmeren ka oživljavanju nade u trajni mir na Bliskom istoku, prenosi BBC.

Britanski premijer Kir Starmer objavio je da Ujedinjeno Kraljevstvo priznaje Državu Palestinu, navodeći da je to neophodno kako bi se očuvala mogućnost rešenja u vidu dve države. Suočeni sa sve većim užasima na Bliskom istoku, delujemo kako bismo očuvali mogućnost mira i rešenja u vidu dve države - rekao je Starmer, dodajući da to znači "bezbedan i siguran Izrael uz održivu palestinsku državu". On je naglasio da ovaj potez "nije nagrada za Hamas", već da, naprotiv,