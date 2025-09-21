Poljski ministar odbrane: NATO mora odlučno da reaguje na ruske provokacije

Euronews pre 29 minuta  |  Autor: Tanjug
Poljski ministar odbrane: NATO mora odlučno da reaguje na ruske provokacije

NATO bi trebalo da reaguje veoma odlučno i nedvosmisleno na ruske provokacije, izjavio je danas zamenik poljskog premijera i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš, komentarišući najnoviji slučaj kada su ruski avioni lovci narušili vazdušni prostor Estonije.

U petak su tri ruska aviona MIG-31 ušla u estonski vazdušni prostor iznad ostrva u Finskom zalivu i ostali tu oko 12 minuta, prenela je poljska agencija Pap. Neki političari, među kojima i češki predsednik Petr Pavel, založili su se da NATO odlučno reaguje na rusko kršenje vazdušnog prostora članica Alijanse, uključujući mogućnost obaranja ruskih aviona. Kosinjak-Kamiš je na pres konferenciji pre lokalnog kongresa Poljske Narodne partije (PSL) čiji je lider, ukazao
Ključne reči

NATOČeškaEstonijaRusijaPoljskaFinskaNarodna partijaministar

