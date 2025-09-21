Danas je Mala Gospojina – počinju svadbe s jeseni

I Love Zrenjanin pre 1 sat
Danas je Mala Gospojina – počinju svadbe s jeseni

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Rođenje presvete Bogorodice, praznik u narodu poznat kao Mala Gospojina.

Prema predanju i biblijskim tekstovima, Joakim i Ana iz Nazareta su dobili kćer Mariju tek posle danonoćne molitve, zavetovavši se da će je posvetiti Bogu da mu služi poput monaha. Kćeri su dali ime Marija što znači visoka ili gospodareća. Jesenje svadbe počinjale su od Male Gospojine. U privrednom životu, Mala Gospojina je označavala vreme kada se počinjalo sa oranjem i setvom ozimnih useva. U to vreme, priređivane su i razne stočarske svečanosti. Praznik
