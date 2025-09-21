Mala Gospojina: Rođenje Presvete Bogorodice početak ispunjenja Božjeg plana spasenja ljudskog roda

Mala Gospojina: Rođenje Presvete Bogorodice početak ispunjenja Božjeg plana spasenja ljudskog roda

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju praznik Rođenja Presvete Bogorodice - Malu Gospojinu, dan koji je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom i koji se u narodu doživljava kao radostan dan.

Mala Gospojina je pravoslavni crkveni praznik posvećen rođenju Presvete Bogorodice Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj praznik spada u velike Bogorodičine praznike i uvek se doživljava kao radostan dan. Crkva uči da su Joakim i Ana, pobožni ali dugo bezdetni roditelji, posle mnogih molitava i postova, dobili ćerku Mariju, koja je predodređena da postane Bogorodica. Rođenje Presvete Bogorodice smatra se početkom ispunjenja Božjeg plana spasenja ljudskog roda.
