Danas je veliki praznik, Mala Gospojina

Vernici Srpske pravoslavne crkve danas proslavljauju rođenje Presvete Bogorodice – Malu Gospojinu, jedan od najvećih zavetnih praznika.

Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu, u domu Joakima i Ane rođena Sveta Deva Marija. Mala Gospojina spada u red Bogorodičinih praznika zajedno sa Vavedenjem i Uspenjem Presvete Bogorodice (Velika Gospojina). Označen je crvenim slovom, a veliki broj vernika obeležava ga kao krsnu slavu.