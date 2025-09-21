Danas je veliki praznik, Mala Gospojina

Ozon pre 2 sata
Danas je veliki praznik, Mala Gospojina

Vernici Srpske pravoslavne crkve danas proslavljauju rođenje Presvete Bogorodice – Malu Gospojinu, jedan od najvećih zavetnih praznika.

Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu, u domu Joakima i Ane rođena Sveta Deva Marija. Mala Gospojina spada u red Bogorodičinih praznika zajedno sa Vavedenjem i Uspenjem Presvete Bogorodice (Velika Gospojina). Označen je crvenim slovom, a veliki broj vernika obeležava ga kao krsnu slavu.
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Danas je Mala Gospojina – praznik rođenja Presvete Bogorodice

Danas je Mala Gospojina – praznik rođenja Presvete Bogorodice

RTK pre 1 sat
Danas je veliki hrišćanski praznik

Danas je veliki hrišćanski praznik

Ozon press pre 1 sat
Mala Gospojina: Rođenje Presvete Bogorodice početak ispunjenja Božjeg plana spasenja ljudskog roda

Mala Gospojina: Rođenje Presvete Bogorodice početak ispunjenja Božjeg plana spasenja ljudskog roda

InfoKG pre 2 sata
Danas je Mala Gospojina – rođenje Presvete Bogorodice

Danas je Mala Gospojina – rođenje Presvete Bogorodice

Glas Šumadije pre 3 sata
Mala Gospojina: Današnji dan je dobar za svadbe i veridbe

Mala Gospojina: Današnji dan je dobar za svadbe i veridbe

Zrenjaninski pre 3 sata
Danas je Mala Gospojina – rođenje Presvete Bogorodice

Danas je Mala Gospojina – rođenje Presvete Bogorodice

Vesti online pre 2 sata
Danas slavimo Malu Gospojinu. Evo koji se običaji poštuju na ovaj veliki praznik Mala Gospojina

Danas slavimo Malu Gospojinu. Evo koji se običaji poštuju na ovaj veliki praznik Mala Gospojina

Volim Zrenjanin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Marija Mali

Društvo, najnovije vesti »

Ko će doći na čelo Zemunske gimnazije nakon što je direktorka podnela ostavku?

Ko će doći na čelo Zemunske gimnazije nakon što je direktorka podnela ostavku?

Danas pre 4 minuta
Intervizija: Pet stvari o ruskoj Evroviziji

Intervizija: Pet stvari o ruskoj Evroviziji

BBC News pre 4 minuta
Ministarka građevinarstva o legalizaciji divlje gradnje za 100 evra: To nije nagrada za prevarante

Ministarka građevinarstva o legalizaciji divlje gradnje za 100 evra: To nije nagrada za prevarante

Radio 021 pre 4 minuta
Sofronijević: Prvi put građani će moći digitalnim putem da upišu nepokretnosti

Sofronijević: Prvi put građani će moći digitalnim putem da upišu nepokretnosti

NIN pre 29 minuta
Slobodni i Pobunjeni univerziteti: VJT širi neistine, Dimić nije u bekstvu već u kućnom pritvoru

Slobodni i Pobunjeni univerziteti: VJT širi neistine, Dimić nije u bekstvu već u kućnom pritvoru

Nedeljnik pre 14 minuta