Danas je Mala Gospojina – praznik rođenja Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva proslavlja rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, koji je u narodu poznat kao Mala Gospojina.

Ovaj praznik označava da se završava period Međudnevice – vremena između dva velika praznika posvećena Bogorodici – Velike i Male Gospojine, kada žene beru međudnevničke trave: hajdučku travu, kičicu, ugaslicu i druge kojima leče razne bolesti. Mala Gospojina spada u red Bogorodičnih praznika i proslavlja se svake godine 21. septembra. Ostali Bogorodičini praznici su Vavedenje, Sretenje, Blagovesti, Uspenje presvete Bogorodice (Velika Gospojina), kao i oni koji
