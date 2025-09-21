Nov način ulaska Srba u zemlje EU: Komšije se oglasile, najavljuju velike gužve na granicama, evo šta se menja

Mondo pre 50 minuta  |  Mila Matović
Nov način ulaska Srba u zemlje EU: Komšije se oglasile, najavljuju velike gužve na granicama, evo šta se menja

Neće sve zemlje startovati istog datuma i to za sve strane državljane, a što se tiče našeg okruženja, do sada su dve članice EU zvanično oglasile - prvo Hrvatska, a zatim i Mađarska.

Kako su saopštili iz hrvatskog ministarstva, registracija u EES sistem započeće istovremeno na svim graničnim prelazima. U početnoj fazi prikupljaće se biometrijski podaci, što će u proseku trajati oko dva sata u svakoj smeni, odnosno dva puta po dva sata svaki dan u prvih mesec dana. Svakog narednog meseca trajanje registracije kroz sistem EES će se postepeno povećavati, a nakon 180 dana planirana je puna primena ovog sistema. To bi značilo da će od proleća
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ees: - nov način ulaska Srba u zemlje EU Oglasili se zvanično Hrvati i Mađari, i već sami najavljuju pakao na granicama

Ees: - nov način ulaska Srba u zemlje EU Oglasili se zvanično Hrvati i Mađari, i već sami najavljuju pakao na granicama

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaEUMađarskaEES

Društvo, najnovije vesti »

Oko osam odsto ljudi u Srbiji završi samo osnovnu školu: Da li bi srednje obrazovanje trebalo da bude obavezno?

Oko osam odsto ljudi u Srbiji završi samo osnovnu školu: Da li bi srednje obrazovanje trebalo da bude obavezno?

Euronews pre 30 minuta
Danas je Mala Gospojina – rođenje Presvete Bogorodice

Danas je Mala Gospojina – rođenje Presvete Bogorodice

Glas Šumadije pre 30 minuta
Vozač iz Priboja zaustavljen sa skoro 2,8 promila alkohola

Vozač iz Priboja zaustavljen sa skoro 2,8 promila alkohola

PP media pre 5 minuta
Mala Gospojina: Današnji dan je dobar za svadbe i veridbe

Mala Gospojina: Današnji dan je dobar za svadbe i veridbe

Zrenjaninski pre 40 minuta
Danas slavimo Malu Gospojinu. Evo koji se običaji poštuju na ovaj veliki praznik Mala Gospojina

Danas slavimo Malu Gospojinu. Evo koji se običaji poštuju na ovaj veliki praznik Mala Gospojina

Volim Zrenjanin pre 35 minuta