Sutra ujutru prohladno, tokom dana sunčano i veoma toplo, do 33 stepena

Novi magazin pre 45 minuta  |  Beta
U Srbiji će sutra ujutro biti prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji a u toku dana sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura će se kretati od osam stepeni do 20 stepeni, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 14 stepeni do 20 stepeni, a najviša oko 32. U Srbiji će u utorak biti pretežno sunčano, jutro
