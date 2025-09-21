Dogodiće se loše stvari ako ne odemo ponovo u Avganistan

Politika pre 45 minuta
Dogodiće se loše stvari ako ne odemo ponovo u Avganistan

SAD vode pregovore sa talibanima o ponovnom uspostavljanju američkog vojnog prisustva u bazi Bagram

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas Avganistanu da će se „loše stvari dogoditi” ukoliko ta zemlja ne vrati Sjedinjenim Američkim Državama vazuhoplovnu bazu Bagram. - Ukoliko Avganistan ne vrati vazduhoplovnu bazu Bagram onima koji su je sagradili, a to su Sjedinjene Države, loše stvari će se dogoditi - poručio je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Prethodno je Tramp naveo da je razgovarao sa vlastima u Avganistanu o ponovnom preuzimanju
TalibaniDonald TrampAvganistan

