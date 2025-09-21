UŽIVO Protestna šetnja "Za sve političke zatvorenike u Srbiji", građani krenuli do zatvora na Klisi

Radio 021 pre 50 minuta  |  021.rs
UŽIVO Protestna šetnja "Za sve političke zatvorenike u Srbiji", građani krenuli do zatvora na Klisi

Zborovi građana Novog Sada organizuju protestnu šetnju pod nazivom "Za Bogdana i sve političke zatvorenike".

16.50 - Počela je šetnja građana ka zatvoru na Klisi. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Skup predvode biciklisti, saobraćaj će regulisati saobraćajna policija, bajkeri, biciklisti, redari Blokirana je raskrsnica kpd Železničke stanice, spremaju se da krenu, skupu prisustvuje i Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice Železničke stanice, 1. novembra, 2024. godine, javlja reporterka 021.rs. Građani
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

"Za Bogdana i sve političke zatvorenike": Protest u Novom Sadu

"Za Bogdana i sve političke zatvorenike": Protest u Novom Sadu

N1 Info pre 15 minuta
„Za Bogdana i sve političke zatvorenike“: Novosadski zborovi organizuju protest

„Za Bogdana i sve političke zatvorenike“: Novosadski zborovi organizuju protest

Nedeljnik pre 45 minuta
BLOG UŽIVO „Za Bogdana i političke zatovorenike“: U Novom Sadu krenula šetnja do zatvora na Klisi, u Beogradu skup podrške…

BLOG UŽIVO „Za Bogdana i političke zatovorenike“: U Novom Sadu krenula šetnja do zatvora na Klisi, u Beogradu skup podrške građana studentima

Nova pre 15 minuta
U Novom Sadu protestna šetnja za studenta Bogdana

U Novom Sadu protestna šetnja za studenta Bogdana

Slobodna Evropa pre 45 minuta
FOTO i VIDEO: U toku protestna šetnja "Za sve političke zatvorenike u Srbiji"

FOTO i VIDEO: U toku protestna šetnja "Za sve političke zatvorenike u Srbiji"

Moj Novi Sad pre 5 minuta
Kolona novosadskih zborova krenula ka zatvoru na Klisi

Kolona novosadskih zborova krenula ka zatvoru na Klisi

Danas pre 25 minuta
"Za Bogdana i sve političke zatvorenike": Protest u Novom Sadu

"Za Bogdana i sve političke zatvorenike": Protest u Novom Sadu

Novi magazin pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

"Za Bogdana i sve političke zatvorenike": Protest u Novom Sadu

"Za Bogdana i sve političke zatvorenike": Protest u Novom Sadu

N1 Info pre 15 minuta
UŽIVO Protestna šetnja "Za sve političke zatvorenike u Srbiji", građani krenuli do zatvora na Klisi

UŽIVO Protestna šetnja "Za sve političke zatvorenike u Srbiji", građani krenuli do zatvora na Klisi

Radio 021 pre 50 minuta
„Za Bogdana i sve političke zatvorenike“: Novosadski zborovi organizuju protest

„Za Bogdana i sve političke zatvorenike“: Novosadski zborovi organizuju protest

Nedeljnik pre 45 minuta
BLOG UŽIVO „Za Bogdana i političke zatovorenike“: U Novom Sadu krenula šetnja do zatvora na Klisi, u Beogradu skup podrške…

BLOG UŽIVO „Za Bogdana i političke zatovorenike“: U Novom Sadu krenula šetnja do zatvora na Klisi, u Beogradu skup podrške građana studentima

Nova pre 15 minuta
U Novom Sadu protestna šetnja za studenta Bogdana

U Novom Sadu protestna šetnja za studenta Bogdana

Slobodna Evropa pre 45 minuta