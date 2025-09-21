UŽIVO Protestna šetnja "Za sve političke zatvorenike u Srbiji", građani krenuli do zatvora na Klisi

Zborovi građana Novog Sada organizuju protestnu šetnju pod nazivom "Za Bogdana i sve političke zatvorenike".

16.50 - Počela je šetnja građana ka zatvoru na Klisi. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Skup predvode biciklisti, saobraćaj će regulisati saobraćajna policija, bajkeri, biciklisti, redari Blokirana je raskrsnica kpd Železničke stanice, spremaju se da krenu, skupu prisustvuje i Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice Železničke stanice, 1. novembra, 2024. godine, javlja reporterka 021.rs. Građani