Povećavaju se plate i penzije, a za legalizaciju kuće biće potrebno samo 100 eura: Predsednik Vučić se obratio javnosti, nove mere za građane su sjajne

RINA pre 33 minuta
Povećavaju se plate i penzije, a za legalizaciju kuće biće potrebno samo 100 eura: Predsednik Vučić se obratio javnosti, nove…

Povećavaju se plate i penzije, a za legalizaciju kuće biće potrebno samo 100 eura: Predsednik Vučić se obratio javnosti, nove mere za građane su sjajne Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti povodom novih mera države u korist građana Srbije.

On je u svom obraćanju najavio nove mere koje se tiču legalizacije, rast penzija i minimalne zarade, piše Blic. U našoj državi postoji 4,8 miliona objekata koji se koriste bez upotrebne dozvole. Ljudi ne mogu da stave te objekte pod hipoteku, ni da raspolažu tom imovinom, porez se ne plaća na te objekte, gde država gubi, rekao je on. Sada predlažemo zakon o legalizaciji po neverovatnim uslovima. Naša ideja je da prostom prijavim, po digitalnoj formi evidentiramo
Vučić najavio zakon "Svoj na svome" - legalizacija 4,8 miliona objekata - za 70 odsto njih koštaće 100 evra; povećanje penzija za 12,2 odsto

Vučić: Penzije veće za 12,2 odsto od decembra, minimalna zarada skače na 551 evro

Vučić: Penzije od 1. decembra veće za 12,2 odsto

Vučić predložio zakon „Konačno svoji na svome“: Legalizacija neuknjiženih objekata za od 100 evra

Sve o novom zakonu "Konačno svoji na svome": Ekonomista o novoj meri države i olakšanoj legalizaciji objekata

"Konačno svoji na svome", nove mere države: Legalizacija kompletnog objekta samo 100€, potreban samo 1 papir

Legalizacija objekata po 100 evra – šta sve znamo

