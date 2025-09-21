UKRAJINSKA KRIZA: NATO: Upotrebićemo silu ako Moskva ponovo provocira; Tramp: Jedan potez Evrope može okončati rat u Ukrajini…

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.306. dan. NATO je upozorio Rusiju da će, u slučaju novih provokacija, biti spreman da upotrebi silu kako bi zaštitio svoje članice. Istovremeno, Donald Tramp je izjavio da bi jedan potez Evrope mogao biti ključan za okončanje rata u Ukrajini, pozivajući evropske lidere da preuzmu odgovornost u rešavanju sukoba.

Ne prestaju reakcije i optužbe na račun Rusije zbog kršenja borbenim avionima "mig-31" vazdušnog prostora Estonije. Moskva demantuje da je bilo kršenja propisa. Na optužbe Estonije odgovara da je planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti obavljen u skladu sa međunarodnim propisima i nije prekršio granice drugih zemalja. Češki predsednik Petr Pavel je izričit da NATO mora oštro da odgovori na ruske provokacije i da u takvim situacijama ruski