UKRAJINSKA KRIZA: NATO: Upotrebićemo silu ako Moskva ponovo provocira; Tramp: Jedan potez Evrope može okončati rat u Ukrajini

RTV pre 1 sat  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA: NATO: Upotrebićemo silu ako Moskva ponovo provocira; Tramp: Jedan potez Evrope može okončati rat u Ukrajini…

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.306. dan. NATO je upozorio Rusiju da će, u slučaju novih provokacija, biti spreman da upotrebi silu kako bi zaštitio svoje članice. Istovremeno, Donald Tramp je izjavio da bi jedan potez Evrope mogao biti ključan za okončanje rata u Ukrajini, pozivajući evropske lidere da preuzmu odgovornost u rešavanju sukoba.

Ne prestaju reakcije i optužbe na račun Rusije zbog kršenja borbenim avionima "mig-31" vazdušnog prostora Estonije. Moskva demantuje da je bilo kršenja propisa. Na optužbe Estonije odgovara da je planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti obavljen u skladu sa međunarodnim propisima i nije prekršio granice drugih zemalja. Češki predsednik Petr Pavel je izričit da NATO mora oštro da odgovori na ruske provokacije i da u takvim situacijama ruski
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tramp ponovo pozvao Evropsku uniju da prestane da kupuje naftu od Rusije

Tramp ponovo pozvao Evropsku uniju da prestane da kupuje naftu od Rusije

Euronews pre 5 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Ukrajinski udar na Krimu: GUR tvdi da su srušena tri ruska helikoptera i uništen radar

uživo RAT U UKRAJINI Ukrajinski udar na Krimu: GUR tvdi da su srušena tri ruska helikoptera i uništen radar

Euronews pre 1 sat
NATO: Upotrebićemo silu ako Moskva ponovo provocira; Tramp: Jedan potez Evrope može okončati rat u Ukrajini

NATO: Upotrebićemo silu ako Moskva ponovo provocira; Tramp: Jedan potez Evrope može okončati rat u Ukrajini

RTS pre 41 minuta
Tramp zapretio EU: Prestanite da kupujete naftu od Rusije

Tramp zapretio EU: Prestanite da kupujete naftu od Rusije

Večernje novosti pre 21 minuta
Zelenski poziva na 'snažne' mjere SAD-a protiv Rusije

Zelenski poziva na 'snažne' mjere SAD-a protiv Rusije

Slobodna Evropa pre 4 sati
Tramp ukazao na licemerje Evrope "Hoćete kraj rata u Ukrajini? Učinite to odmah!"

Tramp ukazao na licemerje Evrope "Hoćete kraj rata u Ukrajini? Učinite to odmah!"

Alo pre 3 sata
Spremni smo da se branimo od Rusije zajedno sa NATO saveznicima

Spremni smo da se branimo od Rusije zajedno sa NATO saveznicima

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNNATOEvropska UnijaSkupština UNMoskvaUkrajinaAerodromEUČeškaSlovačkaEstonijaRusijaDonald TrampMađarskanaftaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Kafa u SAD poskupela, u Brazilu pojeftinila: Cene hrane i u Meksiku niže zbog Trampovih carina

Kafa u SAD poskupela, u Brazilu pojeftinila: Cene hrane i u Meksiku niže zbog Trampovih carina

N1 Info pre 11 minuta
Tramp ponovo pozvao Evropsku uniju da prestane da kupuje naftu od Rusije

Tramp ponovo pozvao Evropsku uniju da prestane da kupuje naftu od Rusije

Euronews pre 5 minuta
(Video) Baka (70) ugrizla pitbula za vrat: Spasavala svog malog psa od napada, niko od prolaznika joj nije pomogao

(Video) Baka (70) ugrizla pitbula za vrat: Spasavala svog malog psa od napada, niko od prolaznika joj nije pomogao

Blic pre 16 minuta
Najduži direktan let na svetu Šangaj - Buenos Ajres: Dobro se spremite za put od 30 sati i paprene cene karata

Najduži direktan let na svetu Šangaj - Buenos Ajres: Dobro se spremite za put od 30 sati i paprene cene karata

Mondo pre 15 minuta
Amerika se oprašta od čarlija kirka! Ogroman broj ljudi došao na sahranu, čekaju Trampa i Vensa! Cveće, američke zastave i…

Amerika se oprašta od čarlija kirka! Ogroman broj ljudi došao na sahranu, čekaju Trampa i Vensa! Cveće, američke zastave i Čarlijeve slike na svakom koraku!

Kurir pre 16 minuta