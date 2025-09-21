Vremeplov: Umro grof Sava Tekelija

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1842. godine umro je grof Sava Tekelija, jedan od prvaka Srba tadašnje Austrije, osnivač i predsednik Matice srpske, narodni dobrotvor. Po obrazovanju bio je doktor pravnih nauka. Velikim zaveštanjem od 150.000 forinti, nekoliko kuća i zemljišnih poseda, osnovao je 1838. u Pešti zadužbinu "Tekelijanum" pod upravom Matice srpske (za čiji je rad on takođe obezbedio velika sredstva), kako bi srpskim đacima iz Vojvodine i drugih krajeva omogućio univerzitetsko školovanje u glavnom

Danas je nedelja, 21. septembar, 2025. godine. 19. p.n.e. - Umro je rimski pisac Publije Vergilije Maron, tvorac dela u kojima je veličao rimsku prošlost i vekovima bio uzor evropskim pesnicima. U junačkom epu "Eneida", pisanom 11 godina po ugledu na Homera, opisao je trojanskog junaka Eneju koji je posle dugih lutanja i borbi dospeo u Lacijum (oblast južno od Tibra) i postao rodonačelnik Rimljana. Ostala dela: "Pastirske pesme" (ekloge), "Pesme o poljoprivredi"
RTV pre 14 minuta
