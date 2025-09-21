Bbc: Stramer danas zvanično najavljuje priznanje palestinske države od strane Velike Britanije

Sir Kir Starmer se očekuje da će u izjavi u nedelju popodne objaviti da Velika Britanija priznaje palestinsku državu.

Ova odluka dolazi nakon što je premijer u julu rekao da će Velika Britanija promeniti svoj stav u septembru ako Izrael ne ispuni uslove, uključujući prihvatanje primirja u Gazi i posvećenost dugoročnom sporazumu o održivom miru koji omogućava rešenje sa dve države. To predstavlja značajnu promenu britanske spoljne politike, nakon što su prethodne vlade tvrdile da priznanje treba da se dogodi u okviru mirovnog procesa i u trenutku najvećeg uticaja. Odluka je