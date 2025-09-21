Bbc: Stramer danas zvanično najavljuje priznanje palestinske države od strane Velike Britanije

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Bbc: Stramer danas zvanično najavljuje priznanje palestinske države od strane Velike Britanije

Sir Kir Starmer se očekuje da će u izjavi u nedelju popodne objaviti da Velika Britanija priznaje palestinsku državu.

Ova odluka dolazi nakon što je premijer u julu rekao da će Velika Britanija promeniti svoj stav u septembru ako Izrael ne ispuni uslove, uključujući prihvatanje primirja u Gazi i posvećenost dugoročnom sporazumu o održivom miru koji omogućava rešenje sa dve države. To predstavlja značajnu promenu britanske spoljne politike, nakon što su prethodne vlade tvrdile da priznanje treba da se dogodi u okviru mirovnog procesa i u trenutku najvećeg uticaja. Odluka je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Britanski mediji: Starmer će danas objaviti priznavanje Palestine

Britanski mediji: Starmer će danas objaviti priznavanje Palestine

RTV pre 16 minuta
Velika britanija danas priznaje palestinu! Opozicija i Izrael besni na Starmera! Hoće li se nešto promeniti ovim potezom…

Velika britanija danas priznaje palestinu! Opozicija i Izrael besni na Starmera! Hoće li se nešto promeniti ovim potezom Londona?

Kurir pre 10 minuta
Britanija danas priznaje Palestinu

Britanija danas priznaje Palestinu

SEEbiz pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasVelika BritanijaBBCGaza

Svet, najnovije vesti »

„Bela vrana“ u Kremlju: Šta ostavka dugogodišnjeg saradnika Putina govori o moći u Rusiji?

„Bela vrana“ u Kremlju: Šta ostavka dugogodišnjeg saradnika Putina govori o moći u Rusiji?

Danas pre 36 minuta
Britanski mediji: Starmer će danas objaviti priznavanje Palestine

Britanski mediji: Starmer će danas objaviti priznavanje Palestine

RTV pre 16 minuta
Uhapšen naoružani muškarac na stadionu na kojem će biti komemoracija Kirku

Uhapšen naoružani muškarac na stadionu na kojem će biti komemoracija Kirku

Sputnik pre 0 minuta
Požar u stambenoj zgradi u Strazburu, jedna osoba stradala, deca iskakala kroz prozor

Požar u stambenoj zgradi u Strazburu, jedna osoba stradala, deca iskakala kroz prozor

Euronews pre 0 minuta
Veliki zaokret: - Britanija danas priznaje Palestinu! Izrael besni, iz Amerike pljušte kritike

Veliki zaokret: - Britanija danas priznaje Palestinu! Izrael besni, iz Amerike pljušte kritike

Blic pre 1 minut