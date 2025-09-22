Na današnji dan, 22. septembar

Danas je ponedeljak, 22. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1241 - Ubijen je Sturulson Snori (Snorri), najznačajniji pisac stare islandske književnosti, autor dela "Snorra Edda" koje sadrži legende iz drevne severnjačke mitologije i "Orbis terrarum", sage o norveškim mitskim počecima. Smatra se da je ubistvo naručio norveški kralj Hakon VI iz političkih razloga. 1499 - Mirom u Bazelu okončan je Švapski rat između Švajcarske lige i nemačkog kralja Maksimilijana I (Maximilian), a Švajcarska je stekla nezavisnost. 1735 -