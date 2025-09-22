Vremeplov: Ubijen "lažni car Šćepan Mali"

NOVI SAD - Na današnji dan 1773. godine ubijen je avanturista, poznat kao "lažni car Šćepan Mali", kojem je uspelo da se nametne kao vladar Crne Gore. Poreklom je bio Srbin iz Dalmacije. Zbacio je 1766. sa vlasti mitropolita Savu. Predstavljao se kao ruski car Petar III, kojeg je 1762. sa prestola uklonila njegova supruga Katarina II, poznata kao Katarina Velika. Suzbijao je krvnu osvetu, nastojao da iskoreni potpuno uobičajeno razbojništvo i pljačku, uveo je nekakav sud, gradio puteve i čak počeo popis

Danas je ponedeljak, 22. septembar, 2025. godine. 1241 - Islandski pisac i istoričar Sturulson Snori, autor najobimnije sage o norveškim kraljevima, ubijen je u zaveri u kojoj je učestvovao i njegov zet Gisur Torvaldson. Ubistvo je naručio norveški kralj Hakon VI Hakonson, jer je Snori kao vođa moćnog roda Sturlunga bio prepreka njegovim planovima, uključujući pripajanje Islanda Norveškoj, što mu je uspelo 1262. 1499 - Mirom u Bazelu okončan je Švapski rat između