Advokat Prelević: Novi uslovi za legalizaciju objekata - potpuna negacija pravne države

Beta pre 1 sat

Advokat Božo Prelević izjavio je danas da je predlog o novim uslovima za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, potpuna negacija pravne države.

"Predloženi uslovi za legalizaciju bespravnih objekata biće na štetu budžeta i svih građana da bi jedna porodica ostala na vlasti", rekao je Prelević agenciji Beta.

Istakao je da "u zemlji gde nema parlamenta, vlade, gde predsednik vređa sudije i tužioce, smenjuje komandante jedinica vojske i policije, gde predsednik napada Univerzitet, sve je moguće, pa i ova političko-populistička mera".

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je juče da će država predložiti zakon o legalizaciji bez komplikovane procedure koji će rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do Nove godine.

Za oko 70 odsto objekata cena će, kako je rekao, biti ukupno 100 evra, najviše za stan od 200 kvadrata na Terazijama u Beogradu - 1.000 evra. On je najavio da će država oduzimati objekte ukoliko dalje budu bespravo građeni.

Prelević je rekao da "ideja te mere o legalizaciji nije na dobrobit građanima".

"On (Vučić) je poručio da će ko god radi mimo zakona biti nagrađen time što će, zajedno sa vlašću, sprečiti priliv novca koji bi po zakonu morao da uđe u budžet Srbije, pa će zbog toga ova vlast morati da se zaduži na račun svih građana", rekao je Prelević.

Istakao je da su politički motivi odluke jasni jer "on (Vučić) kaže da ko god hoće legalizaciju za male pare ostvariće je ukoliko bude na izborima glasao za Srpsku naprednu stranku (SNS), a ona je jedina koja će da sprovede legalizaciju pod tim uslovima".

Pod tim uslovima će se, kako je naveo Prelević, "legalizovati imovina Vučićeve porodice i možda imovina ministara, a ostala, verovatno neće jer se taj proces neuspešno sprovodi od 2008. godine".

"Vlast svake tri-četiri godine raspisuje nove uslove za legalizaciju i motiviše ljude da to učine na štetu svih građana, ali da bi glasali za tu stranku. On (Vučić) birače vezuje za svoju političku opciju", ocenio je Prelević.

Na pitanje da li postoji pravni osnov da država ubuduće oduzima nelegalne objekte, Prelević je rekao da u ovom trenutku ne postoji, ali da "ovakva kakva je Skupština Srbije može da donese svakakve zakone, pa i takav".

"Kada se po najavljenim uslovima legalizuju, stanovi će na tržištu imati istu cenu kao i oni za koje su plaćene takse za gradsko-građevinsko zemljište. Oni koji nisu legalizovali stanove na vreme biće nagrađeni time što dobiti 300 evra više od onih koji su poštovali zakon", rekao je Prelević.

Naglasio je da je to "poziv građanima da ne poštuju zakon".

(Beta, 22.09.2025)

