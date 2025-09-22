U oktobru vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu! Oglasio se Mali: Ispunjavamo obećano

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će od 1. oktobra biti vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu, dok će od 1. januara uslediti redovno povećanje od 11 odsto za zaposlene u prosveti, a osam odsto za sve zaposlene u javnom sektoru.

"To je nešto što smo dogovorili i obećali još u martu ove godine. To obećanje koje smo dali to ispunjavamo", rekao je Mali za TV Pink. Podsetio je da je 1. marta ove godine bilo dodatno povećanje plata u prosveti za pet odsto, a da od 1. oktobra sledi novo povećanje, navodeći da je to ukupno povećanje veće od 20 odsto. "Uprkos globalnim izazovima, uprkos ovim blokadama, koji hoće i žele da zaustave razvoj Srbije, držimo se i sprovodimo svoju politiku na pravi