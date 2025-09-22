Da li svi treba da uzimamo vitaminske suplemente

Vitaminski suplementi mogu da budu efikasan način da dopunimo vitamine koji nam nedostaju u ishrani.

Ali oni nisu univerzalno rešenje. Procenjuje se da tržište za vitaminske i mineralske suplemente vredi 32,7 milijardi dolara, a više od 74 odsto Amerikanaca i dve trećine Britanaca priznaje da ih koristi u pokušaju da poboljšaju zdravlje. Međutim, ove pilule prate kontroverze, uz neke studije koje sugerišu da one nemaju primetnih prednosti po zdravlje, dok druge tvrde da čak mogu da vam naude. Šta, dakle, dokazi stvarno govore? Da li svi treba da uzimamo vitaminske