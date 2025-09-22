Zvezda želi da marakana u sredu bude puna: Sa navijačima, crveno-beli ruše Seltik na startu Lige Evrope

Počinje nova evropska jesen za fudbalere Crvene zvezde, koji u sredu od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju škotski Seltik, u prvoj utakmici grupne faze Lige Evrope.

Fudbaler Crvene zvezdeTomas Handel pozvao je navijače da u što većem broju ispune tribine popularne Marakane. - Navijači u sredu ćete biti deo našeg uspeha. Molim vas, dođite u što većem broju da nas podržite. Vidimo se u sredu - poručio je Tomas Handel. Fudbaleri Crvene zvezde u sjajnoj atmosferi dočekuju duel protiv Seltika na otvaranju Lige Evrope. Crveno-beli su za vikend slavili na gosotujućem terenu protiv Partizana, savladavši najvećeg rivala rezultatom 2:1.