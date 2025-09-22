Preminuo Enver Petrovci

Nedeljnik pre 1 sat
Preminuo Enver Petrovci

Poznati glumac, reditelj i pedagog Enver Petrovci preminuo je, saopštilo je danas Regionalno pozorište Novi Pazar na svojoj Fejsbuk stranici.

Pozorište je objavilo poruku u kojoj se navodi da je Petrovci ostavio „neizbrisiv trag" u pozorištu, filmu i kulturi celog regiona. Posebno su istakli njegov doprinos kao profesora i mentora, koji je „nesebično prenosio znanje, iskustvo i ljubav prema umetnosti", oblikujući generacije glumaca u Novom Pazaru. „Pamtićemo ga po njegovoj harizmi, širini duha i istinskoj posvećenosti umetnosti. Enver Petrovci zauvek ostaje deo naše pozorišne porodice," navodi se u
