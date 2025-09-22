SAD kritikuju priznanja palestinske države, nazivajući ih predstavom

NIN pre 27 minuta  |  Beta
SAD kritikuju priznanja palestinske države, nazivajući ih predstavom

Sjedinjene Američke Države (SAD), bliski saradnik Izraela, kritikovale su priznanja palestinske države na koje se odlučio niz zemalja, nazivaju to "pokretom za predstavu" i naglašavaju da se Vašington zalaže za ozbiljnu diplomatiju na Bliskom istoku. "Mi nastavljamo da budemo opredeljeni za ozbiljnu diplomatiju a ne za pokrete za predstavu.

Naši prioriteti su jasni: oslobađanje talaca, bezbednost Izraela kao i mir i prosperitet za ceo region koji ne mogu biti garantovani bez odsustva Hamasa", rekao je portparol Stejt departmenta koji nije želeo da mu se navede ime. Francuska i još nekoliko država danas treba da priznaju državu Palestinu na otvaranju velikog godišnjeg okupljanja lidera u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine UN gde će jedna od glavnih tema biti rat u Gazi. Priznanje ima uglavnom
