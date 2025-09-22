Tramp: Nadam se postizanju diplomatskog rešenja za Gazu, tamo je haos

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je rekao da se nada da će se postići diplomatsko rešenje za sukob u Gazi, upozoravajući da u toj enklavi vlada haos. "Proučavamo Gazu i veoma intenzivno se bavimo Gazom.

Tamo je pravi haos", istakao je Donald Tramp, prenosi danas Tajms of Izrael. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države smatraju da je priznanje Palestine od nekoliko njenih saveznika, poput Velike Britanije, Australije i Kanade, "performativno". "Naš fokus ostaje na ozbiljnoj diplomatiji, a ne na performativnim gestovima. Naši prioriteti su jasni - oslobađanje talaca, bezbednost Izraela i mir i prosperitet za ceo region, koji je moguć samo bez Hamasa", rekao je